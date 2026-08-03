Українців попередили, якими будуть тривати графіки відключення світла в Харківській області на 4 серпня.

Графіки відключення світла в Харківській області на 4 серпня запроваджують у зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Жителям області рекомендують заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Харківській області на 4 серпня: зарядити телефони, павербанки та іншу необхідну техніку, а також врахувати час знеструмлень під час планування своїх справ. Якщо роботи завершать раніше запланованого терміну, подачу електроенергії можуть відновити достроково.

Так, 4 серпня з 09:00 до 17:10 планові відключення відбудуться у селі Мищенки. Без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на вулиці:

Вільшанська — 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Весняна — 2, 3, 4, 5, 6, 10

Вишнева — 1, 5 (садова ділянка), 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 33, 39, 45, 47

Космічна — 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 71

Літня — 6, 7, 8, 36

Мічуріна — 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13

Мирна — 6, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 26, 46

Протонівська — 1, 10, 12, 16, 18, 20

Степова — 1, 9, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 39

Широка — 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 84, 90

пров. Весняний — 3

Також планові роботи проводитимуться у селі Нестеренки. З 09:00 до 17:10 світла не буде в окремих домоволодіннях на вулицях:

Олени Пчілки — 1, 2, 3, 4, 5, 5Г, 5Е, 5М, 5П, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Дарвіна — 1, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 5А, 5В, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22

Леніна — 21

Набережна — 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Полтавський шлях — 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17

в’їзд Дарвіна — 5, 7, 9

в’їзд Набережний — 1, 3

пров. Набережний — 4, 5, 8, 8А, 10

пров. Олени Пчілки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Крім того, з 09:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Санжари. На час виконання робіт електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів за такими адресами:

Зернова — 1В, 3, 12, 13, 15, 18

Кільцева — 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 18/20, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44Б, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 59, 61;

Нижня — 7

Спортивна — 3, 4, 5, 5А, 6, 9, 9А, 13, 15, 16, 16А, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/А, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125/А;

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56;

в’їзд Спортивний — 2, 3, 4, 7, 10А

в’їзд Травневий — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8

пров. Пшеничний — 1А

пров. Спортивний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;

пров. Травневий — 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

туп. Травневий — 2, 5.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

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