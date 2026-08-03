Безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки ініціативам небайдужих власників нерухомості, які продовжують безоплатно надавати прихисток людям, вимушеним залишити свої домівки через бойові дії, пише Politeka.net.

Наразі актуальні пропозиції є як у самому місті, так і в населених пунктах поблизу обласного центру.

Один із варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Майбутнім мешканцям пропонують будинок із двома кімнатами та кухнею, розрахований на трьох осіб. Оселя підключена до газо- й водопостачання, однак потребує незначного косметичного оновлення. Санвузол знаходиться на подвір’ї, ванної кімнати немає.

Біля будинку облаштовані господарські споруди, є погріб і земельна ділянка. Додатковою перевагою називають зручне розташування: неподалік знаходяться ліс, озеро, а дорога до Харкова автомобілем займає лише кілька хвилин.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують і власники квартир. Зокрема, одна з господинь готова поселити матір із дитиною у трикімнатному помешканні, обладнаному необхідною побутовою технікою. Також дозволяється проживання разом із домашніми тваринами.

Ще одна пропозиція передбачає окрему кімнату у двокімнатній квартирі. Від майбутньої мешканки очікують лише посильної допомоги літній жінці у виконанні нескладних домашніх справ без постійного догляду.

Фахівці радять перед заселенням уважно уточнювати умови проживання, перелік побутових зручностей і можливий термін перебування. Оскільки база доступних адрес регулярно оновлюється, охочим рекомендують звертатися до власників якомога швидше.

Джерело: Допомагай

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