У межах нової програми передбачено надання грошової допомоги у Харківській області для пенсіонерів.

Грошова допомога у Харківській області доступна пенсіонерам та іншим вразливим категоріям українців, яким необхадна підтримка, повідомляє Politeka.net.

Однак українці повинні відповідати певним критеріям, про що йдеться у дописі Angels of Salvation.

Стартував новий масштабний гуманітарний проєкт під назвою «Консорціум LINK», спрямований на підтримку найбільш вразливих категорій населення, які постраждали внаслідок війни.

У межах програми передбачено надання грошової допомоги у Харківській області громадянам, що відповідають визначеним критеріям вразливості.

Йдеться, зокрема, про пенсіонерів віком від 60 років і старше, людей з інвалідністю, багатодітні родини, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, одиноких батьків або опікунів, внутрішньо переміщених осіб, а також домогосподарства, чиє житло зазнало пошкоджень унаслідок обстрілів.

Програма охоплює територію Харківської області, однак не поширюється на населені пункти, розташовані в межах 0–20 кілометрів від лінії бойового зіткнення з міркувань безпеки.

Допомога буде реалізовуватися у кількох напрямках. Жителі Чугуївського, Харківського, Богодухівського, Куп’янського та Ізюмського районів зможуть отримати набори непродовольчих товарів, продуктові та гігієнічні набори, зокрема спеціалізовану підтримку для маломобільних груп населення, а також базові засоби першої необхідності.

Окремо в межах ініціативи передбачено виплату багатоцільової грошової допомоги. Вона призначається постраждалим від обстрілів, мешканцям прифронтових громад, а також громадянам, які нещодавно були евакуйовані та потребують термінової фінансової підтримки для відновлення базових життєвих умов.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Харківській області: що відбувається з цінами.

Також Politeka повідомляла, По 12 300 гривень на людину: у Харківській області надають грошову допомогу для пенсіонерів і не тільки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: де дійсно нададуть підтримку.