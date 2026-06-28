Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області спрямована на підтримку базових потреб і стабілізацію фінансового становища.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області стартувала в межах програми «Консорціум Реагування – 2026», яку впроваджує організація «Право на захист», передає Politeka.

Ініціатива орієнтована на людей, що постраждали через бойові дії та належать до вразливих соціальних груп. Проєкт охоплює шість українських регіонів і працює також у прифронтових територіях.

Розмір підтримки визначається індивідуально. Щомісячно учасники можуть отримувати від 1 800 до 4 100 гривень. Загальна сума за весь період становить приблизно 10 800–12 300 гривень на одну людину.

Подати заявку дозволено домогосподарствам із середнім доходом до 8 422 гривень на особу. Окремо розглядаються родини, які нещодавно змінили місце проживання — від 45 днів до пів року та перебувають більш ніж за 50 кілометрів від зони бойових дій.

Під час відбору враховують склад сім’ї, стан здоров’я, інвалідність, рівень забезпечення та інші соціальні фактори. Для оформлення потрібні паспорт, податковий номер, банківські реквізити й підтверджувальні документи.

Реєстрація проходить через стаціонарні пункти або мобільні бригади, які виїжджають до маломобільних заявників. Після перевірки інформації рішення ухвалюють протягом кількох тижнів, а виплати надходять орієнтовно за 4–6 тижнів.

У межах цієї програми грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області спрямована на підтримку базових потреб і стабілізацію фінансового становища домогосподарств у складних умовах.

Інформацію про статус заявки можна уточнити у координаторів програми або на місцях реєстрації.

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