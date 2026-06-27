Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області залежатиме від статусу отримувача.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області стане доступною для кількох категорій громадян уже цього літа, а частину коштів нарахують без додаткових звернень, повідомляє Politeka.net.

Уряд затвердив порядок надання одноразових виплат до Дня Незалежності у 2026 році. Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів №602 від 13 травня.

Першими фінансову підтримку отримають люди, які перебувають на довічному грошовому забезпеченні, а також одержувачі житлових субсидій чи пільг на оплату комуналки. Для них перерахування проведуть автоматично разом із основними нарахуваннями.

Для ветеранів, які нині проходять службу, передбачено окремий механізм. Фінансування надходитиме через військові частини, установи або інші організації за місцем проходження служби.

Ті, хто має право на підтримку, але не одержує пенсійних нарахувань, субсидій чи пільгових компенсацій, повинні подати заяву до територіального підрозділу Пенсійного фонду.

Водночас грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області залежатиме від статусу отримувача. Особи з особливими заслугами перед державою отримають по 3100 гривень.

Для учасників бойових дій, постраждалих під час Революції Гідності та окремих категорій дітей передбачено по 1000 гривень. Родичам загиблих захисників виплатять по 650 гривень, а учасникам війни та деяким іншим категоріям — по 450 гривень.

Окремі суми встановили для людей з інвалідністю внаслідок бойових дій. Для першої групи передбачено 3100 гривень, для другої — 2900, для третьої — 2700.

У Пенсійному фонді зазначають, що у разі ненарахування коштів до початку жовтня громадяни зможуть повторно звернутися із заявою. Після перевірки даних переказ проведуть до початку листопада.

Подати документи можна особисто через сервісні центри ПФУ, у ЦНАПах або скористатися електронними сервісами для дистанційного оформлення.

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