Українські пенсіонери, які відповідають певним критеріям, можуть розраховувати на щомісячну грошову допомогу у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують, що така фінвнсова підтримка не нараховується автоматично лише за віковим критерієм — її призначення можливе лише за умови підтвердження потреби у постійному сторонньому догляді та відповідності визначеним законодавством вимогам.

Як йдеться в повідомленні ПФУ, йдеться про державну грошову допомогу в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які досягли 80-річного віку та втратили працездатність. У 2026 році сума такої виплати становить 1038 гривень щомісяця.

Право на отримання виплати мають самотні пенсіонери віком від 80 років, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати. При цьому не враховується, чи проживають такі родичі разом із пенсіонером, чи окремо — ключовим є саме наявність юридичного обов’язку щодо утримання.

Обов’язковою умовою також є встановлена потреба у постійному догляді. Цей факт має бути офіційно підтверджений висновком лікарсько-консультативної комісії, який і є основним документом для призначення доплати. У Пенсійному фонді зазначають, що ця виплата спрямована на часткову компенсацію додаткових витрат літніх людей на побутові потреби, лікування та догляд.

Як оформити грошову допомогу у Харківській області

Процедура оформлення виплати передбачає проходження медичного обстеження. Спочатку пенсіонеру необхідно звернутися до сімейного лікаря або профільного медичного спеціаліста, який за наявності підстав видає направлення на лікарсько-консультативну комісію.

Після отримання офіційного висновку ЛКК громадянин подає заяву до сервісного центру Пенсійного фонду України.

До пакета документів входять:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичний висновок ЛКК;

декларація про доходи;

за потреби — документи, що підтверджують факт самостійного проживання.



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