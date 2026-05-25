Грошова допомога у Харківській області передбачена для широкого кола громадян, зокрема й для деяких пенсіонерів.

Визначено розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України, її може отримати і частина пенсіонерів у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Виплати передбачені для широкого кола громадян, зокрема й для пенсіонерів з інвалідністю. Фінансова підтримка також охопить ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій, колишніх в’язнів концтаборів, а також членів сімей загиблих захисників і захисниць України.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Розміри грошової допомоги у Харківській області у 2026 році

Найвищу виплату — 3100 гривень — отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також колишніх малолітніх в’язнів концтаборів і гетто передбачено:

I група — 3100 грн

II група — 2900 грн

III група — 2700 грн

По 1000 гривень нарахують учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів, включно з тими, хто народився в місцях примусового утримання.

По 650 гривень передбачено для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів і захисників України, а також для дружин і чоловіків померлих учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не одружилися повторно.

Найменша виплата — 450 гривень — встановлена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, примусово вивезених на роботи осіб, а також дітей партизанів і підпільників.

Механізм виплат залишається чинним відповідно до постанови Кабміну №1396 від 27 грудня 2023 року.

Як правило, ветерани, які є пенсіонерами або проходять службу, отримують кошти автоматично — через органи Пенсійного фонду або військові частини. Водночас тим, хто не є пенсіонером і не перебуває на службі, необхідно самостійно подати заяву до ПФУ для отримання виплати.

