Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області залишаються адресним механізмом підтримки для громадян, які потребують щоденного догляду та додаткової фінансової допомоги.

Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області у 2026 році передбачають окрему щомісячну надбавку для громадян віком понад 80 років, розмір якої може перевищувати тисячу гривень, повідомляє Politeka.

Соціальну допомогу призначають лише за наявності визначених умов.

Йдеться про спеціальну виплату у сумі 1038 гривень щомісяця. У Пенсійному фонді пояснюють, що однією з головних вимог залишається самостійне проживання людини без працездатних родичів, які повинні забезпечувати догляд або матеріальну підтримку.

Також враховують потребу у постійному сторонньому догляді. Для підтвердження громадянин має пройти огляд у сімейного лікаря. Після цього документи передають на розгляд лікарсько-консультативної комісії.

Розмір допомоги визначають на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, а сама надбавка дорівнює 40% від зазначеної суми.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. До пакета документів додають паспорт, ідентифікаційний код та медичний висновок щодо необхідності постійного догляду.

За відсутності такого підтвердження кошти не нараховують навіть після досягнення відповідного віку. Саме тому рішення залежить не лише від кількості років, а й від стану здоров’я людини.

Фахівці додають, що подальші зміни системи нарахувань залежатимуть від рішень у сфері соціальної політики та можливостей державного бюджету.

Джерело: Судово-юридична газета

