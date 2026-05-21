Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 травня у Харкові показує, що мешканців міста очікують часті опади, повідомляє Politeka.

22 травня ранок розпочнеться з короткого прояснення, однак надалі небо залишатиметься переважно похмурим.

Температура вночі становитиме +16 градусів, а вдень очікується до +26 градусів. Увечері температура знизиться до +21. Удень та ввечері прогнозують дрібний дощ.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 травня у Харкові надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

23 травня вранці температура становитиме +16 градусів, а вдень повітря прогріється до +25. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який триватиме й увечері.

24 травня ранок у місті також буде ясним, але вже після обіду небо вкриють хмари. Температура вночі залишиться на рівні +16 градусів, а вдень очікується до +25. У денні та вечірні години прогнозують дрібний дощ.

Прогноз на тиждень з 22 по 28 травня у Харкові у другій половині періоду передбачає більш прохолодну та вологу погоду.

25 травня хмари триматимуться майже весь день, хоча ближче до вечора небо має прояснитися. Уночі та зранку опадів не прогнозують, однак удень очікується дощ.

Температура вночі становитиме +15 градусів, а вдень повітря прогріється до +25. Дощ припиниться ближче до вечора.

26 травня температура повітря трохи знизиться. Уночі синоптики прогнозують +16 градусів, а вдень до +24. Дрібний дощ йтиме практично безперервно протягом усього дня.

27 травня вночі температура опуститься до +14 градусів, удень очікується до +22, а ввечері близько +17. Удень прогнозують дощ, який до вечора має послабшати.

28 травня вночі температура становитиме +13 градусів, у ранкові години очікується +16, а вдень не більше +20 градусів. У денні години можливий дрібний дощ.

