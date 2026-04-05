У Київській області переселенці отримують грошова допомога для ВПО в межах державної програми підтримки, розрахованої на перші місяці після переїзду, повідомляє Politeka.net.

Виплати спрямовані на покриття базових потреб та адаптацію людей, які залишили свої домівки.

За даними соціальних служб, нові внутрішньо переміщені особи можуть отримувати кошти протягом шести місяців. Щомісячна сума становить 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для дітей або людей з інвалідністю.

Оформити виплати можна через застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або у відділенні Пенсійного фонду. Для цього необхідно мати довідку переселенця та подати відповідну заяву.

Після завершення базового періоду фінансування підтримку продовжують для окремих категорій. Йдеться про пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та інші соціально вразливі групи. Допомога також передбачена для родин, де середньомісячний дохід на одного члена не перевищує 9444 гривні.

Окремі виплати доступні для працевлаштованих переселенців. У таких випадках щомісячна сума залишається на рівні 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для людей з інвалідністю, що частково покриває витрати на житло та повсякденні потреби.

Уряд наголошує, що економічна активність переселенців сприяє їхній фінансовій стабільності. Саме тому грошова допомога для ВПО у Київській області залишається важливим інструментом підтримки під час адаптації на новому місці.

Фахівці радять регулярно перевіряти власні дані та повідомляти відповідні органи про зміни доходів або складу родини, щоб уникнути затримок у нарахуванні коштів.

