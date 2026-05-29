Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується на тлі змін вартості м’ясної продукції, де одразу кілька категорій демонструють різну інтенсивність цінової динаміки впродовж останнього місяця.

У сегменті копчених виробів ковбаса «Глобіно салямі» варено-копчена 460 г має середній рівень 210,94. Порівняно з квітневим показником 187,96, зафіксовано помітне зростання. У межах торгової мережі «Metro» ціна залишалася на стабільному рівні 210,94, що свідчить про фіксацію нового цінового коридору після попереднього перегляду вартості.

Курятина «Наша Ряба» (філе) демонструє більш помірну траєкторію. Поточний середній показник становить 273,50 проти 267,69 у квітні. Незважаючи на відносно невелику різницю, ринок фіксує регулярні внутрішньоденні коливання між різними торговими мережами, що вказує на нестабільність закупівельної бази та логістичних витрат.

Ковбаски «Алан мисливські» напівкопчені утримують рівень 758,24. Для порівняння, попередній місяць показував 739,88. Зростання відбулося поступово, але з вираженими піками в окремі дні, що свідчить про реакцію ринку на зміну собівартості сировини та перерозподіл попиту в преміальному сегменті.

У такому контексті подорожчання продуктів у Полтавській області відображає комплексний характер змін, де м’ясна група реагує не лише на сезонні фактори, а й на загальну вартість виробничих і логістичних компонентів.

Додатково експерти відзначають, що найбільш чутливими залишаються продукти з високою часткою переробки, тоді як сировинні позиції змінюються більш плавно. Загальна ринкова картина формується під впливом закупівельної політики мереж і коливань витрат на постачання.

Джерело: Мінфін

