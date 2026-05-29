Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Полтавській області торкнуться новостворених та неактивних фізичних осіб підприємців, а також юридичних осіб, повідомляє Politeka.

Відповідні зміни передбачає оновлена редакція Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Як зазначили у пресслужбі Незалежної асоціації банків України, перший документ, який регулював ліміти на такі фінансові операції, підписали 10 грудня 2024 року.

Запроваджені раніше обмеження на карткові перекази у Полтавській області вже діяли для звичайних клієнтів фінансових установ, а тепер нововведення поширяться на бізнес.

Національний банк підписав початковий меморандум з двома профільними асоціаціями та чотирма банками.

Документ передбачав поступове впровадження лімітів на карткові перекази для населення. З 1 лютого 2025 року сума складала до 150 000 грн на місяць, а з 1 червня 2025 року знизилася до 100 000 грн на місяць.

При цьому для клієнтів із високим рівнем ризикованості встановили ліміт 50 000 грн. Згодом до угоди долучилися ще 23 банки та дві фінансові компанії, що розширило зону дії правил.

Новий етап розширення лімітів зачепить так звані сплячі компанії та підприємців. Наразі обмеження на карткові перекази з 1 червня у Полтавській області запроваджуються поетапно з урахуванням дати підписання оновленого документа.

Для новостворених і неактивних фізичних осіб підприємців передбачені чіткі місячні ліміти на банківські перекази.

Через 3 місяці з дати підписання меморандуму, тобто з серпня 2026 року, ФОП 1 групи зможе переказувати 600 тисяч гривень, а ФОП 2 і 3 групи отримає ліміт 3 млн грн.

Наступне зниження планок відбудеться через 6 місяців з дати підписання меморандуму, а саме з листопада 2026 року.

Тоді для ФОП 1 групи ліміт становитиме 400 тис. грн, а для ФОП 2 і 3 групи сума знизиться до 1 млн грн.

Для нових та неактивних юридичних осіб обмеження суми переказів на місяць із серпня 2026 року встановлять на рівні 5 млн грн, а з листопада 2026 року планка впаде до 2 млн грн.

