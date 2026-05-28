Розпочато масштабний гуманітарний проєкт під назвою IMPACT (Immediate Multisectoral Priority Assistance for Conflict-affected Territories), спрямований на комплексну підтримку населення, яке постраждало внаслідок бойових дій, повідомляє Politeka.net.

Ініціатором виступив консорціум TERA, до складу якого входять провідні українські благодійні та громадські організації під координацією БФ «Team4UA». У реалізації програми також беруть участь БФ «Посмішка ЮА», ГО «Десяте Квітня» та БФ «ГУДВІЛЛ».

Гуманітарна допомога в межах проєкту охоплює одразу кілька ключових напрямів підтримки. Зокрема, передбачено надання грошових виплат, продуктових і гігієнічних наборів, психологічної та психосоціальної допомоги, а також медичних послуг через мобільні клініки. Окремо закладено механізми евакуації з небезпечних територій, реагування на наслідки обстрілів і соціально-правового супроводу постраждалих.

Особливу увагу організатори приділяють мешканцям прифронтових громад, внутрішньо переміщеним особам, евакуйованим родинам та людям, які постраждали від російських обстрілів.

Розподіл гуманітарної допомоги для пенсіонерів і не тільки, здійснюється за участі партнерських організацій. Так, БФ «Посмішка ЮА» працює у прифронтових районах Харківської області, зосереджуючись на підтримці людей у зоні до 20 кілометрів від лінії зіткнення. Тут надається фінансова допомога, гуманітарні набори, а також психологічна підтримка.

Додатково в межах IMPACT посилюється робота мобільних медичних бригад, медичних установ і евакуаційних груп, які забезпечують оперативне реагування на потреби населення в зоні ризику.

Джерело: Благодійний фонд Посмішка ЮА.

