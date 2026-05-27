Подорожчання проїзду в Полтавській області та затвердження нових тарифів розглянули під час офіційного засідання, повідомляє Politeka.

Учасники засідання детально розібрали регуляторні акти про подорожчання проїзду у міському пасажирському автотранспорті в місті Кременчуці Полтавської області.

Як йдеться на офіційному сайті Кремечуцької міської ради, також на порядку денному було питання затвердження вартості квитків для комунального підприємства Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана.

Насправді пасажири вже певний час сплачують оновлену вартість, оскільки виконком затвердив її раніше, і вона почала діяти з 1 травня цього року.

У маршрутних таксі люди платять 25 грн, а в комунальному транспорті встановлено ціну 20 грн, тому нинішні збори були необхідні для повного дотримання офіційної процедури.

На початку обговорення начальник управління економіки Микола Здойма надав присутнім детальні розрахунки та економічне обґрунтування таких змін.

Він зазначив, що попередні тарифи в місті затверджували у травні 2022 року. За цей період ситуація в країні суттєво змінилася, що безпосередньо вплинуло на витрати перевізників.

Головним чинником перегляду вартості стало стрімкий ріст цін на енергоносії, адже ціни на паливно-мастильні матеріали зросли на 102 %.

Також суттєво збільшилися витрати на оплату праці працівників транспортної сфери. За офіційними даними, розмір мінімальної заробітної плати порівняно з травнем 2022 року зріс на 33 %.

Подорожчання проїзду в Полтавській області зумовлене і суттєвим зростанням витрат на ремонт та обслуговування рухомого складу.

