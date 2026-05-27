Графіки відключення світла у Харківській області на 28 травня будуть діяти за багатьма адресами.

Графіки відключення світла триватимуть у Харківській області через планові та профілктичні роботи в електромережах на 28 травня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Харківській області на 28 травня будуть діяти, адже фахівці здійснюють перевірку обладнання, проводять планове обслуговування та оновлюють окремі елементи електричної інфраструктури. Подібні роботи є необхідними для підтримання стабільної роботи мереж і підвищення їхньої надійності в майбутньому.

З 9 до 17 години в місті Люботин вимикатимуть електрику. Такі тривалі знеструмлення охоплять частину вулиць:

Текстильний в-д: 3, 5

Текстильника в-д: 4, 5, 6

Шмідта в-д: 3, 5

Військова вул.: 28

Захисників України вул.: 1/153, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 кв.1, 15, 15А, 17, 17/1, 19, 19А, 21, 25, 29, 33/1, 35, 37, 39, 41/1, 41А, 45/1, 47/2 (кв.1–7), 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

Микити Мізяка вул.: 3, 5–14, 16, 18, 20, 22/50

Військовий пров.: 1А, 5, 7

Захисників України пров.: 26, 28

Касіора пров.: 9

Серпневий пров.: 1/4, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 13

28.05.2026 року з 09:00–17:10 години не буде електрики в місті Люботин. Світло зникне лише за окремими адресами:

Мистецька вул.: 4, 6

Бабаївський в-д: 3

Залізничний в-д: 8/7

Космічний в-д: 5, 8

Слобожанський в-д: 3, 4, 5, 6

Театральний в-д: 4, 12, 17, 19, 21, 23

Торговий в-д: 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12

Бібліотечна вул.: 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10–31, 31/1, 31/2, 33, 35, 37

Деповська вул.: 95/10, 97/9, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117/2, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133А, 137, 137А, 139, 139/2, 141, 141 кв.2, 141 кв.3

Кільцева вул.: 2/43, 4, 5, 6, 7, 8/7, 9, 10–13, 13/10, 13/12, 16, 18, 19, 20, 20/31, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Лікарняна вул.: 2, 2/135, 3–21, 21/2, 14–19, 18/2

Мистецька вул.: 1А, 2–7, 10–32, 34/11, 36/14, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56

Слобожанська вул.: 2А, 2В, 3/2Б, 4, 7, 10–27, 29, 30–33, 35, 37/21, 39/1, 41, 45, 49, 51, 53

Театральна вул.: 5

Шкільна вул.: 21–72, 74, 76, 77/10, 78, 80, 82, 84, 86/21

Базарна м-н: 3

Театральна м-н: 3, 3 кв.1, 5, 7, 9

Бібліотечний пров.: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 11А, 16

Військовий пров.: 23/75

Джерелянський пров.: 26, 28, 29А, 30

Залізничний пров.: 1/115, 3–12, 24А, 25, 7–9А

Кільцевий пров.: 3–8, 10, 7/15

Троїцький пров.: 1/9, 2–9, 10–14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24/2, 28/1

Шкільний пров.: 3–9/45, 10, 12, 14/43, 15, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28/32.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

