Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві розподіляють серед людей, які переїхали до міста або області нещодавно.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві забезпечує благодійний фонд «Карітас», який підтримує людей у складних життєвих умовах, спричинених війною, повідомляє Politeka.

Допомога надається на регулярній основі, однак її обсяги залежать від наявності гуманітарних ресурсів і надходження нових партій вантажів.

Фонд застосовує чіткі критерії відбору отримувачів, щоб спрямувати підтримку передусім найбільш вразливим категоріям населення.

Інформацію про дати реєстрації та умови видачі радять відстежувати через офіційні повідомлення організації в месенджерах і онлайн-каналах.

Окремі акції допомоги мають обмежений часовий період. Під час останньої видачі продуктових наборів у Полтаві підтримку отримували внутрішньо переміщені особи та пенсіонери.

Серед умов участі була вимога, щоб заявники не отримували аналогічну допомогу в цій установі протягом визначеного періоду.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві розподіляли серед людей, які переїхали до міста або області нещодавно — зокрема у лютому чи березні 2026 року.

Пріоритет надається людям похилого віку від 60 років, а також особам з інвалідністю першої, другої чи третьої групи.

Для оформлення допомоги необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи, видану не раніше ніж 90 днів тому. Також підтверджується належність до пільгової категорії відповідними документами.

Організатори наголошують, що наступні етапи видачі залежатимуть від надходження нових гуманітарних партій.

