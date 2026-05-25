Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне в різних місцях регіону.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається важливим напрямком підтримки переселенців, які після евакуації шукають тимчасовий прихисток у громадах регіону, повідомляє Politeka.

Місцеві жителі регулярно публікують нові пропозиції для людей, що були змушені залишити власні домівки. Для проживання доступні кімнати, приватні оселі та окремі частини будинків із необхідними побутовими зручностями.

У селі Вищий Булатець Лубенського району готові прийняти жінку або матір із дитиною. Помешкання обладнане кухнею, ванною кімнатою, побутовою технікою та санвузлом. Власники просять допомагати з домашніми справами та частково компенсувати комунальні витрати. Поруч працюють магазини, навчальні заклади й автобусне сполучення.

Ще один варіант пропонують у Мачухах поблизу Полтави. Будинок підійде для сімейної пари, самотньої жінки або людини поважного віку. Орендна плата відсутня, однак серед умов — допомога літній господині. У житлі є інтернет, газове опалення, душова та необхідне обладнання.

Також безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне у Лубнах. Там пропонують окрему кімнату для охайної жінки, можливо разом із дитиною віком від трьох років. Від майбутніх мешканців очікують дотримання порядку та взаємної поваги під час спільного проживання.

Представники волонтерських організацій зазначають, що значна частина таких ініціатив існує завдяки підтримці небайдужих громадян, які відкривають двері своїх осель для родин із небезпечних територій.

Перед переїздом фахівці рекомендують уточнювати умови проживання, наявність вільних місць і можливі додаткові домовленості, оскільки актуальність оголошень може змінюватися досить швидко.

Джерело: Допомагай

