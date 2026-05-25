Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається затребуваним серед переселенців, які прибувають до міста після евакуації з небезпечних регіонів, повідомляє Politeka.net.

Попит на тимчасове розміщення не зменшується. Багато родин прагнуть оперативно знайти прихисток як у самому обласному центрі, так і в навколишніх населених пунктах.

Наразі доступні різні варіанти проживання. Переселенцям пропонують окремі кімнати, квартири для спільного користування та приватні будинки. Умови перебування зазвичай узгоджують безпосередньо між власниками помешкань і майбутніми мешканцями.

На Салтівському шосе пропонують двокімнатну квартиру для жінки. Власники зазначають, що розраховують на незначну допомогу в повсякденних справах, пов’язаних із доглядом за літньою людиною.

Ще один варіант у тому ж районі передбачає спільне проживання з правом користування кухнею та окремою кімнатою. Поблизу розташовані торговельні точки, зупинки громадського транспорту та необхідна інфраструктура.

Також у селищі Бабаї Харківського району доступний приватний будинок із двома кімнатами. Оселя забезпечена базовими комунікаціями, хоча санітарні зручності розташовані на подвір’ї. Відстань до Харкова становить приблизно 12 кілометрів.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Харкові найчастіше знаходять через волонтерські спільноти та приватні оголошення, оскільки такий формат дозволяє швидше реагувати на термінові потреби людей.

Фахівці радять перед заселенням уточнювати побутові умови, перевіряти актуальність пропозиції та завчасно обговорювати правила проживання між усіма сторонами.

Джерело: Допомагай

