Дефіцит продуктів у Харкові може посилитися після масштабних весняних заморозків, які суттєво пошкодили врожай ягід, фруктів та частини овочевих культур в Україні, повідомляє Politeka.

Про серйозні наслідки погодних аномалій повідомив почесний президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак. За його словами, квітневі та травневі морози стали одним із найскладніших випробувань для аграріїв за останні роки.

Найбільших втрат зазнали абрикоси, персики та частина вишневих садів. У центральних регіонах майже повністю знищено ранню полуницю. Значних пошкоджень також зазнали виноградники, які через теплу зиму передчасно почали вегетацію.

Експерт зазначив, що на Кіровоградщині фермери намагалися врятувати ранні кавуни за допомогою плівкових укриттів, соломи та обігріву. Проте температура до -6°C повністю знищила посіви.

Складною залишається ситуація і в тепличному секторі. Через холодний ґрунт огірки проростали майже два тижні замість кількох днів. За словами фахівця, навіть достатнє тепло у теплицях не змогло компенсувати низьку температуру землі.

На цьому тлі дефіцит продуктів у Харкові може вплинути на ціни сезонної продукції вже найближчими місяцями. Водночас аграрії не прогнозують критичної нестачі овочів чи фруктів, оскільки частину потреб компенсує імпорт.

Стрижак наголосив, що ринок реагує насамперед на попит покупців. Якщо продукція продається активно, вартість поступово піднімається. Коли продажі сповільнюються, магазини змушені коригувати цінники.

Фахівець також звернув увагу на стійкість окремих культур. Зокрема, ріпак, кукурудза та соняшник перенесли похолодання значно легше, ніж кісточкові дерева чи ягоди.

Аграріям радять адаптуватися до нових кліматичних умов: висаджувати різні сорти культур та проводити посіви у кілька етапів, щоб зменшити ризики через погодні коливання.

Джерело: ТСН

