Подорожчання продуктів у Харкові фіксується на ринку консервів і базових товарів, де за останній місяць частина позицій помітно додала в ціні, свідчать дані моніторингу торговельних мереж, повідомляє Politeka.

Найбільш відчутна зміна спостерігається у сегменті маринованих огірків. Продукція «Верес» (500 г) нині в середньому коштує 111,61 грн, тоді як у квітні середній показник становив 102,55 грн. За місяць зростання склало близько 8 грн.

У роздрібних мережах, як інформує сайт Мінфін, ціна коливається залежно від магазину: від 99 грн в одному сегменті до понад 126 грн у преміальному. Аналітика денних значень показує поступове підвищення з квітня до травня з короткими стабілізаціями.

У категорії хлібобулочних виробів ситуація менш динамічна. Хліб житній Riga «Бородинівський» (300 г) у середньому коштує 53,80 грн проти 52,36 грн у квітні. Зростання за місяць становить приблизно 1,43 грн.

Цінові коливання в цьому сегменті залишаються помірними, хоча окремі дні фіксували короткочасні піки до 55 грн у деяких торгових точках.

Більш помітні зміни зафіксовані у зеленому горошку «Верес» (400 г). Середня вартість наразі становить 55,56 грн, тоді як місяцем раніше — 50,93 грн. Загальний приріст перевищує 4 грн.

У різних мережах розрив суттєвий: мінімальні значення стартують від 40 грн, тоді як максимальні сягають понад 70 грн за упаковку, що формує значну різницю для споживачів.

Аналітичні дані за квітень–травень показують поступове підвищення цін із періодичними коливаннями в окремі дні, але загальна тенденція залишається висхідною.

У підсумку подорожчання продуктів у Харкові найбільше зачепило консервовану продукцію, тоді як хліб демонструє відносно стабільну динаміку з незначним приростом.

Джерело: Мінфін

