Синоптики дали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 9 по 17 липня та розповіли, коли температура різко піде вгору.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 9 по 17 липня обіцяє кілька прохолодних днів на початку періоду, після чого в місто поступово повернеться справжнє літнє тепло. Найвищі температури синоптики прогнозують наприкінці тижня.

9 липня вдень буде лише +18°, а вночі близько +17°. У п'ятницю температура підніметься до +21°, але вже в суботу знову стане прохолодніше — не більше +19°. Саме субота стане одним із найсвіжіших днів цього періоду, повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.

З неділі погода почне змінюватися. Повітря прогріється до +23°, а вже у вівторок термометри покажуть +25°. Потепління триватиме й надалі. У середу вдень буде до +26°, у четвер — до +27°, а в п'ятницю, 17 липня, — до +28°.

Нічна температура протягом тижня майже не зміниться. У темний час доби прогнозують від +14° до +19°, тому навіть після спекотного дня буде комфортно.

За попередніми даними, дощів найближчими днями не передбачається. Більшу частину часу небо буде ясним або з невеликою хмарністю. Лише 15 липня хмар стане більше, але без істотних опадів.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 9 по 17 липня стане у пригоді тим, хто планує поїздки, роботу на відкритому повітрі чи відпочинок. Після короткого прохолодного періоду погода буде дедалі теплішою.

Синоптики також зазначають, що друга половина липня загалом буде теплою. Денна температура переважно триматиметься в межах +26…+29°, а вночі — +17…+19°. Водночас протягом місяця дощі все ж можливі. За попередніми розрахунками, опади можуть пройти майже в половині липневих днів.



Останні новини:

Прогноз погоди в Харківській області на липень: про яку небезпеку попередили синоптики.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 липня в Харкові: яких сюрпризів чекати.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 30 червня по 6 липня: про яки незручності попередили синоптики.





