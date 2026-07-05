Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 липня в Харкові свідчить, що вже у четвер характер погодних умов зміниться.

Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 липня в Харкові вказує на переважно теплу літню погоду з короткочасними дощами у другій половині періоду, передає Politeka.

Найспекотнішим днем стане середа, коли температура підніметься до +30 градусів.

У понеділок, 6 липня, вночі та вранці буде комфортно — близько +16…+22. Після обіду можливий невеликий дощ, який до вечора припиниться. Максимальна температура становитиме +22.

Вівторок мине без опадів. Після ранкової прохолоди повітря швидко прогріється до +27, а хмарність з'явиться лише у другій половині дня.

Найспекотніше буде у середу. Сонячна погода протримається майже весь день, опадів не прогнозують, а стовпчики термометрів піднімуться до +30.

За попередніми даними, Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 липня в Харкові свідчить, що вже у четвер характер погодних умов зміниться. Після ясного ранку небо затягнуть хмари, а ближче до вечора можливий дощ. Денна температура сягне +26.

У п'ятницю хмарність утримається протягом доби. Синоптики прогнозують невеликий дощ, який після обіду може посилитися. Повітря прогріється до +25.

Субота також буде вологою. Невеликі опади очікуються від ранку до вечора, а максимальна температура становитиме +25.

У неділю день розпочнеться сонячно, однак після обіду небо вкриють хмари. У другій половині доби прогнозують дощ, а температура підніметься до +26 градусів.

Загалом наступний тиждень у Харкові буде теплим, із короткими періодами спеки та кількома дощовими днями, тому мешканцям варто враховувати мінливі погодні умови під час планування справ.

Джерело: Синоптик

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