Дефіцит продуктів у Полтавській області став помітним через майже повне вичерпання запасів торішньої капусти та обмежене надходження нового врожаю, повідомляє Politeka.

На ринку вже відчувається скорочення пропозиції, що позначилося на вартості продукції.

Наприкінці червня білоголову капусту минулого сезону продають по 8–15 гривень за кілограм. Ціна формується залежно від якості, способу зберігання та розміру партій, які надходять до продавців.

Представники галузі пояснюють ситуацію завершенням реалізації залишків зі сховищ. Частина запасів уже повністю розпродана, тоді як свіжий урожай ще не забезпечує необхідних обсягів. Саме цей перехідний етап спричинив тимчасовий розрив між попитом і пропозицією.

Дефіцит продуктів у Полтавській області, за оцінками аналітиків, має сезонний характер. Подібна ситуація виникає щороку в період зміни врожайних циклів, коли старі резерви майже закінчуються, а нова продукція лише починає активно надходити на прилавки.

Експерти також звертають увагу на нерівномірне постачання свіжої капусти. Її вже можна знайти у продажу, однак доступні обсяги поки не здатні повністю задовольнити потреби покупців. Особливо це помітно у роздрібній торгівлі.

Попри нинішнє підвищення вартості, фахівці зазначають, що показники залишаються нижчими, ніж наприкінці червня минулого року. Це свідчить про те, що ринок поки не досяг торішніх рівнів.

Подальші зміни залежатимуть від темпів збирання нового врожаю, погодних умов, логістики та швидкості постачання до торговельних мереж. Якщо надходження затримуватиметься, цінники можуть знову змінитися.

Окрім овочевого сегмента, аналітики прогнозують можливе подорожчання окремих молочних товарів восени. За попередніми оцінками, приріст може становити від 15% до 25% через збільшення виробничих витрат.

Джерело: mind.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.