Дефіцит овочів в Полтавській області розглядається як один із локальних проявів загальнонаціональних кліматичних втрат.

Весняні погодні аномалії спричинили втрати врожаю по всій країні, і на цьому тлі фіксується дефіцит овочів в Полтавській області, який може посилитися через пошкодження ранніх посадок і нестабільні погодні умови, передає Politeka.

Аграрії повідомляють про масштабні наслідки квітневих і травневих заморозків, що знищили частину ранніх культур. Найбільше постраждали ягоди, фруктові дерева та овочеві посадки відкритого ґрунту, які перебували на критичних фазах розвитку.

У центральних регіонах країни зафіксовані втрати ранньої полуниці, а також ушкодження виноградників і частини кісточкових культур. Окремі господарства змушені переорієнтовувати виробничі плани через загибель частини насаджень.

У тепличному секторі ситуація також залишалася складною. Через низьку температуру ґрунту сходи формувалися повільніше, ніж зазвичай, що відтермінувало вихід продукції на ринок.

Водночас частина культур продемонструвала різну стійкість до холодів. Зернові та технічні рослини постраждали нерівномірно, залежно від сорту та адаптації до кліматичних умов.

Фахівці наголошують, що імпорт може частково компенсувати нестачу продукції, однак не здатен повністю вирівняти баланс у разі поглиблення втрат у внутрішньому виробництві.

Також зазначається, що цінова динаміка залежатиме від співвідношення попиту і пропозиції. Різких стрибків не прогнозують, проте поступове підвищення вартості окремих позицій залишається можливим.

Окремі експерти підкреслюють, що ринок швидко реагує на зміну попиту: навіть незначне скорочення пропозиції одразу впливає на цінники в роздрібі.

На цьому тлі дефіцит овочів в Полтавській області розглядається як один із локальних проявів загальнонаціональних кліматичних втрат, що формують нову структуру аграрного сезону.

Джерело: ТСН

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