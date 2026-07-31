Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові також можна отримати у благодійній їдальні.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові продовжують видавати в межах благодійного проєкту «Кухня Доброти», який реалізує фонд «Червона Калина Харків» для підтримки людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, пише Politeka.net.

Скористатися допомогою можуть місцеві жителі, внутрішньо переміщені особи, пацієнти лікарень, вихованці інтернатних закладів та інші соціально вразливі категорії. Ініціатива спрямована на забезпечення тих, хто найбільше потребує гарячого харчування.

Щодня команда кухарів готує комплексні обіди, які доставляють до визначених пунктів видачі. Такий формат дає можливість оперативно забезпечувати людей свіжими стравами та підтримувати їх у непростий період.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові також можна отримати у благодійній їдальні, що працює в межах проєкту. Відвідувачам пропонують першу страву, основне, салат і напій, що дозволяє забезпечити повноцінний денний раціон.

Окрему увагу організатори приділяють випічці. Пиріжки з різними начинками регулярно передають до медичних установ, пунктів тимчасового проживання та людям, які залишилися без власного житла. Завдяки зручному пакуванню їх легко транспортувати й зберігати.

Роботу гуманітарної ініціативи забезпечують волонтери, благодійники та партнери. Вони допомагають із постачанням продовольства, кухонного обладнання й необхідних матеріалів, що дозволяє щодня готувати сотні порцій.

Представники фонду рекомендують перед відвідуванням уточнювати графік роботи, адреси пунктів видачі та умови отримання допомоги у координаторів проєкту. Це допоможе своєчасно скористатися підтримкою.

Джерело: chervona-kalyna

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