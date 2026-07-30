Українське законодавство передбачає додаткову доплату для окремих категорій пенсіонерів у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Зокрема, багатодітні матері можуть отримувати спеціальну надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Така виплата призначається за умови виконання визначених законом вимог і залежить від кількості вихованих дітей.

Як повідомляє ПФУ, право на таку доплату визначене Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Документ встановлює перелік громадян, які можуть претендувати на додаткове пенсійне забезпечення, а також порядок його призначення.

Відповідно до чинного законодавства, така доплата для пенсіонерів у Полтавській області надається матерям, які народили п'ятьох і більше дітей та виховали кожну дитину до досягнення нею шестирічного віку. При цьому до загальної кількості враховуються не лише рідні, а й усиновлені діти, якщо усиновлення було оформлене відповідно до вимог законодавства.

Доплата встановлюється до основного виду пенсії, яку отримує особа. Це може бути пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Розмір виплати залежить від кількості дітей. Закон визначає такі розміри надбавки:

за п'ятьох — 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

за шістьох — 36%;

за сімох — 37%;

за вісьмох — 38%;

за дев'ятьох — 39%;

за десятьох і більше дітей — 40% прожиткового мінімуму.

Для її оформлення необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України із заявою та документами, які підтверджують право на отримання виплати. Вона призначається саме з дати звернення, а не заднім числом, тому фахівці рекомендують не відкладати подання документів після виникнення права на таку державну підтримку.

Закон також передбачає окремі гарантії для сімей після смерті особи, яка отримувала щомісячну надбавку за особливі заслуги перед Україною. У такому разі відповідна виплата може бути врахована під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім'ї.

Розмір цієї компенсації залежить від кількості осіб, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Якщо право має один непрацездатний член сім'ї, виплата становить 70% від належної надбавки. Якщо ж таких осіб двоє або більше, розмір компенсації збільшується до 90%.

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