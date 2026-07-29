Грошова допомога від Червоного Хреста в Харківській області продовжить надаватися ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Товариство Червоного Хреста України й надалі реалізовуватиме гуманітарні програми фінансової підтримки, приділяючи першочергову увагу найбільш вразливим категоріям населення.

Як повідомили на сайті організації, програми грошової допомоги для ВПО і не тільки діють насамперед у регіонах, які регулярно зазнають російських обстрілів або розташовані поблизу лінії фронту.

Основною метою ініціативи є підтримка громадян, які через війну втратили житло, були змушені евакуюватися або опинилися у вкрай складному матеріальному становищі. Отримати фінансову допомогу можуть також внутрішньо переміщені особи та інші соціально вразливі категорії населення, які потребують додаткової підтримки.

У Червоному Хресті зазначають, що грошова допомога дозволяє людям самостійно визначати найнагальніші потреби. Отримані кошти можна використати на придбання продуктів харчування, лікарських засобів, оплату оренди житла чи комунальних послуг, а також на купівлю речей першої необхідності після евакуації або втрати майна.

Залежно від життєвої ситуації люди можуть претендувати на різні види підтримки:

одноразову допомогу 10 800 грн для мешканців прифронтових територій;

12 300 грн для українців, які були евакуйовані із зон бойових дій;

фінансову підтримку людям, чиє житло або майно постраждало через російські обстріли;

допомогу внутрішньо переміщеним особам, які тривалий час не можуть повернутися додому.

Перед призначенням виплат спеціалісти проводять оцінку потреб кожного заявника. Під час розгляду звернень враховуються рівень соціальної вразливості, матеріальне становище сім'ї, наслідки бойових дій та інші обставини, які можуть впливати на необхідність отримання допомоги.

В Харківській області подати документи для участі у програмі можна через органи місцевого самоврядування, гуманітарні штаби або благодійні організації, які співпрацюють із Товариством Червоного Хреста України. Остаточне рішення щодо надання виплати ухвалюється після перевірки інформації та відповідності заявника встановленим критеріям.

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