Доплати для пенсіонерів у Харківській області залежать від деяких факторів.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області призначають окремим категоріям громадян, які досягли визначеного законом віку та відповідають встановленим критеріям, повідомляє Politeka.net.

Щомісячне підвищення отримують лише пенсіонери, які одержують пенсію за віком. У Пенсійному фонді нагадали, що право на таку державну підтримку виникає після досягнення 70 років.

Водночас існує важлива умова. Загальний розмір пенсійного забезпечення разом із усіма надбавками не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Саме цей граничний показник діє з 1 січня 2026 року.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області залежать від вікової категорії отримувача. Для громадян від 70 до 74 років передбачено 300 гривень щомісяця. Люди віком від 75 до 79 років можуть розраховувати на 456 гривень, а після 80 років сума збільшується до 570 гривень.

У Пенсійному фонді пояснили, що перше нарахування проводять не за повний календарний місяць. Кошти виплачують із дня досягнення відповідного віку, тому початковий розмір визначають пропорційно кількості днів до завершення розрахункового періоду.

Якщо день народження припадає на перше число місяця, одержувачу одразу нараховують повну суму. В інших випадках розрахунок здійснюють відповідно до дати виникнення права.

Після переходу до наступної вікової категорії розмір щомісячної надбавки автоматично збільшується. Наприклад, після 75-річчя до раніше встановлених 300 гривень додають ще 156, у результаті чого загальна виплата становить 456 гривень.

У відомстві також наголосили, що подавати окрему заяву для такого перерахунку не потрібно. Якщо людина відповідає всім вимогам законодавства, оновлення суми проводять автоматично без додаткового звернення.

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