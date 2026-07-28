Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 29 липня по 4 серпня дає можливість жителям будувати свої плани відповідно до умов.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 29 липня по 4 серпня свідчить про контрастну зміну атмосферних умов, пише Politeka.net.

Перші дні принесуть дощі та грози, однак уже наприкінці липня опади припиняться, а на початку серпня температура повітря знову почне стрімко зростати.

У вівторок, 29 липня, небо залишатиметься затягнутим хмарами. Синоптики прогнозують дрібний ранковий дощ, який удень перейде у сильну зливу з грозою. Увечері інтенсивність опадів зменшиться. Повітря прогріється лише до +21 градуса, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +14.

У середу, 30 липня, ситуація стабілізується. День розпочнеться сонячно, пізніше з'явиться мінлива хмарність, проте без істотних опадів. Максимальна температура становитиме близько +24 градусів.

У четвер, 31 липня, очікується подальше потепління. У денні години прогнозують до +27, небо переважно буде ясним, а вітер залишиться слабким.

Перші вихідні серпня порадують літнім теплом. У суботу повітря прогріється до +28, а в неділю спека посилиться до +31 градуса. Опадів не передбачається, тому погодні умови будуть сприятливими для відпочинку на відкритому повітрі.

На початку нового тижня температурні показники продовжать зростати. У понеділок прогнозують до +32, а у вівторок — вже до +33 градусів. Небо залишатиметься переважно ясним, лише місцями можлива незначна хмарність без суттєвих дощів.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 29 липня по 4 серпня вказує на короткочасне похолодання із грозами, після якого регіон знову опиниться під впливом спекотної та сухої повітряної маси. Жителям радять враховувати різку зміну температури, а на початку серпня — уникати тривалого перебування під прямим сонцем у найспекотніші години.

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