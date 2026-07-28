Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові видають волонтери, партнери та благодійники.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові продовжують видавати в межах благодійного проєкту «Кухня Доброти», який реалізує фонд «Червона Калина Харків», повідомляє Politeka.net.

Ініціатива покликана підтримати людей, які через життєві обставини потребують додаткової допомоги. Скористатися нею можуть місцеві жителі, внутрішньо переміщені особи, пацієнти медичних закладів, вихованці інтернатних установ, а також інші соціально вразливі категорії населення.

Щодня команда кухарів готує гарячі обіди, які після приготування доставляють до визначених пунктів видачі. Такий формат дозволяє швидко забезпечувати повноцінним харчуванням тих, хто цього найбільше потребує, та підтримувати людей у непростих життєвих умовах.

Особливу увагу в межах проєкту приділяють випічці. Пиріжки з різними начинками залишаються одними з найпопулярніших позицій завдяки зручному пакуванню та можливості довше зберігати свіжість. Їх регулярно передають до лікарень, а також громадянам, які тимчасово залишилися без власного житла або перебувають у місцях тимчасового проживання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові можна отримати також у благодійній їдальні, яка працює в межах цієї гуманітарної ініціативи. Для відвідувачів готують комплексні обіди, до складу яких входять перша страва, основна, салат і напій. Такий раціон дозволяє забезпечити повноцінне гаряче харчування людям, які цього потребують.

Роботу проєкту підтримують волонтери, партнери та благодійники. Вони допомагають із постачанням продуктів, кухонного обладнання, пакувальних матеріалів та інших необхідних ресурсів. Саме завдяки такій співпраці команда має можливість щодня готувати сотні порцій і безперервно продовжувати свою діяльність.

Організатори наголошують, що «Кухня Доброти» працює без перерв і залишається важливою частиною гуманітарної підтримки Харкова. Проєкт забезпечує гарячими стравами тих, хто опинився у складній ситуації, та допомагає людям отримувати необхідне харчування на регулярній основі.

Представники фонду радять заздалегідь уточнювати актуальний графік роботи, адреси пунктів видачі та умови отримання допомоги безпосередньо у координаторів благодійної ініціативи. Це дасть змогу своєчасно скористатися підтримкою та отримати всю необхідну інформацію.

Джерело: chervona-kalyna

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