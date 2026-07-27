Доплати для пенсіонерів у Полтавській області можуть оформити окремі категорії громадян, які мають особливі заслуги перед державою, зокрема багатодітні матері, повідомляє Politeka.net.

У Пенсійному фонді нагадали, що окрема пенсія для жінок, які виховали багато дітей, законодавством не передбачена. Водночас вони можуть отримувати щомісячну надбавку за умови, що виростили п'ятьох або більше дітей до шестирічного віку. Таке право також мають усиновлювачі, якщо процедура була оформлена відповідно до вимог закону.

У визначених законодавством випадках одержувачем виплати може стати батько. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно займався вихованням дітей до встановленого віку.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області визначають залежно від кількості дітей. Сума розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році передбачені такі розміри: за п'ятьох дітей — 908,25 гривні, за шістьох — 934,20 гривні, за сімох — 960,15 гривні, за вісьмох — 986,10 гривні, за дев'ятьох — 1 012,05 гривні, за десятьох і більше — 1 038 гривень.

Нарахування не здійснюється автоматично. Для отримання коштів необхідно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, подати заяву та документи, які підтверджують право на призначення надбавки.

Окремі гарантії передбачені й для родини одержувача. Після його смерті непрацездатні члени сім'ї можуть претендувати на частину належної суми. Якщо право має одна людина, виплачують 70% надбавки, якщо двоє або більше — 90%.

У Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь перевірити повноту пакета документів перед зверненням. Це дасть змогу скоротити час розгляду заяви та уникнути необхідності повторного подання матеріалів.

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