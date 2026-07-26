Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області розширюється завдяки новим соціальним проєктам.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області продовжує надаватися завдяки благодійним ініціативам фонду «Карітас Полтава», повідомляє Politeka.net.

Основну увагу приділяють внутрішньо переміщеним особам, які нещодавно прибули до громад регіону та потребують першочергової підтримки.

Новоприбулі переселенці можуть отримати продуктові й гігієнічні набори. Такі комплекти допомагають забезпечити базові побутові потреби у перші дні після переїзду та спрощують адаптацію на новому місці.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області розширюється завдяки новим соціальним проєктам. Один із них — «Майстерня консервації – Смак дитинства», у межах якого волонтери збирають сезонні овочі, фрукти й ягоди для виготовлення домашньої консервації, джемів, соусів та іншої натуральної продукції.

Частину готових запасів планують використовувати під час приготування гарячих обідів для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Таким способом благодійники прагнуть збільшити обсяг підтримки для найбільш уразливих категорій населення.

До ініціативи можуть долучитися всі охочі. Фонд приймає сезонний урожай, а також фінансові внески на закупівлю банок, кришок, спецій, пакувальних матеріалів й інших необхідних ресурсів.

Представники організації зазначають, що кожна допомога сприяє забезпеченню більшої кількості людей якісними харчовими наборами. Дізнатися умови отримання підтримки або способи участі в проєкті можна безпосередньо у благодійного фонду.

Джерело: Карітас

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.