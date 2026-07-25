Грошова допомога для ВПО в Харківській області опинилася під загрозою, тому варто знати всі нюанси.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області може бути втраченою через невиконання певних вимог, повідомляє видання Politeka.net.

Деякі сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які отримали статус ВПО ще у 2014 році та після початку повномасштабної війни не здійснювали повторного переміщення, можуть отримати відмову у призначенні державної допомоги на дітей.

Причиною стали зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року №390 до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Документ передбачає можливість поновлення виплат дітям, які раніше вже отримували допомогу або втратили право на неї, однак лише за дотримання низки обов'язкових вимог.

Для призначення або поновлення грошової допомоги в Харківській області для ВПО - родина має відповідати щонайменше одній із таких умов:

переміститися або повторно переміститися після 1 січня 2022 року з територій активних бойових дій чи тимчасово окупованих росією;

мати житло, яке було знищене або пошкоджене настільки, що стало непридатним для проживання.

Крім цього, враховується і матеріальний стан сім'ї. Середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність, що у 2026 році становить 10 380 гривень.

Для дітей віком до шести років (а для дітей з особливими освітніми потребами — до семи-восьми років) допомога призначається незалежно від того, де проживає сім'я та в якій формі навчається дитина.

Водночас для дітей віком від 6 до 18 років діють додаткові умови. Виплати призначаються лише у разі, якщо:

сім'я фактично проживає на території активних або можливих бойових дій, для яких не визначено дату завершення бойових дій;

або дитина мешкає у відносно безпечному населеному пункті та навчається за очною чи змішаною формою (очно-дистанційною) за місцем проживання.

Чому можуть відмовити навіть дитині, народженій після 2022 року

Урядові правила враховують не дату народження дитини, а обставини переміщення всієї родини. Саме тому сім'ї, які отримали статус ВПО ще у 2014 році та після 1 січня 2022 року не здійснювали повторного переміщення з територій, визначених законодавством, можуть не відповідати основним критеріям для призначення допомоги.

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