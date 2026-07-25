Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові можна отримати й у благодійній їдальні.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові продовжують надавати в межах благодійного проєкту «Кухня Доброти», який реалізує фонд «Червона Калина Харків», повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Щодня команда кухарів готує гарячі обіди для місцевих мешканців, внутрішньо переміщених осіб, пацієнтів лікарень, вихованців інтернатних закладів та інших категорій, які потребують допомоги. Готові страви доставляють до визначених пунктів видачі.

Окрему увагу приділяють випічці. Пиріжки з різними начинками користуються найбільшим попитом завдяки зручному пакуванню та можливості довше зберігати свіжість. Їх також передають до медичних установ і людям, які тимчасово перебувають далеко від власного житла.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові можна отримати й у благодійній їдальні. Відвідувачам пропонують комплексний обід, який складається з першої страви, основної, салату та напою.

Роботу проєкту забезпечують волонтери, партнери й благодійники. Вони допомагають із постачанням харчів, обладнання та інших необхідних матеріалів, що дозволяє щодня готувати сотні порцій.

Організатори повідомляють, що «Кухня Доброти» працює без перерв, підтримуючи тих, хто найбільше цього потребує. Проєкт залишається важливою складовою гуманітарної допомоги для міста.

Представники фонду рекомендують усім охочим уточнювати актуальний графік роботи та умови отримання харчування безпосередньо у координаторів ініціативи.

Джерело: chervona-kalyna

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