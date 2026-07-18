Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові насамперед призначені для певних категорій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові продовжують видавати в межах гуманітарних програм благодійного фонду «Кінза Харків», передає Politeka.

Допомога призначена для переселенців, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Окрім продовольчих наборів, волонтери регулярно передають засоби особистої гігієни, побутову хімію та речі першої необхідності. Такі пакунки допомагають покрити базові щоденні потреби родин.

Під час попередніх етапів розподілу отримувачам надавали комплекти з харчами тривалого зберігання, а також предметами для догляду за оселею. Склад допомоги може змінюватися залежно від надходження гуманітарних вантажів.

Водночас Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові насамперед призначені для маломобільних громадян, самотніх літніх людей і тих, хто не має можливості самостійно забезпечити власні потреби. Якщо людина не може прибути до пункту видачі, пакунок дозволяють отримати офіційному представнику або близькому родичу.

У благодійному фонді пояснюють, що масштаби розподілу залежать від підтримки партнерів і надходження нових партій гуманітарної допомоги. Саме тому видачу проводять поетапно.

Особливу увагу приділяють мешканцям, які через стан здоров'я майже не залишають своїх домівок. За можливості волонтери організовують альтернативні способи доставки необхідних речей.

Актуальну інформацію щодо реєстрації, графіка видачі та умов отримання допомоги рекомендують відстежувати на офіційних сторінках благодійного фонду в соціальних мережах.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

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