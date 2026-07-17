Безкоштовне житло для ВПО в Харкові може бути доступне у кількох локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжують пропонувати як мешканці обласного центру, так і жителі прилеглих населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних пропозицій — будинок у селищі Бабаї Харківського району. Для проживання доступні дві кімнати та кухня, а розраховане помешкання на трьох осіб. Будинок підключений до газо- та водопостачання, однак потребує незначного ремонту. Санвузол розташований на подвір’ї, окремої ванної кімнати немає.

На території є господарські споруди, погріб і земельна ділянка. Неподалік знаходяться лісова зона та водойма, а відстань до Харкова становить близько 12 кілометрів, що дозволяє швидко дістатися міста.

Ще один варіант передбачає проживання у трикімнатній квартирі в Харкові. Власник готовий прийняти жінку з дитиною. Помешкання оснащене необхідною побутовою технікою для комфортного проживання, а також допускається утримання домашніх улюбленців.

Окремо пропонується кімната у двокімнатній квартирі. Цей варіант розрахований на жінку, яка зможе за домовленістю допомагати літній господині з повсякденними справами. Водночас потреби у постійному догляді за власницею житла немає.

Перш ніж погоджуватися на переїзд, спеціалісти радять детально обговорити умови проживання, тривалість перебування та інші організаційні моменти безпосередньо з власниками.

Оскільки перелік доступних варіантів регулярно змінюється, переселенцям рекомендують стежити за оновленнями оголошень щодо безкоштовного житла для ВПО в Харкові та завчасно зв’язуватися з господарями, щоб уточнити актуальність пропозиції і наявність вільних місць.

Джерело: Допомагай

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