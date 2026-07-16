Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують в кількох локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників приватних будинків у Кременчуці, поблизу Полтави та інших громадах, які готові тимчасово прихистити переселенців без орендної плати, повідомляє Politeka.net.

Один із варіантів розташований у Кременчуці. Господарі пропонують окрему кімнату для жінки або матері з дитиною віком від трьох років. За проживання платити не потрібно, однак майбутніх мешканців просять підтримувати чистоту у спільних приміщеннях.

Будинок обладнаний кухнею, ванною кімнатою, санвузлом і централізованим водопостачанням. Пропозиція діятиме протягом воєнного стану, а додаткову інформацію можна отримати через Viber.

Ще один варіант доступний у селі Мачухи неподалік обласного центру. Оселю забезпечили газовим опаленням, інтернетом, душовою кабіною, необхідною побутовою технікою та внутрішнім санвузлом.

Також Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують у селі Козлівщина. Власники готові прийняти людей на умовах спільного проживання, розраховуючи на взаємоповагу та допомогу в повсякденних справах.

Помешкання має водопостачання, каналізацію, резервне живлення на випадок відключень електроенергії, літню кухню та доступ до інтернету. На подвір'ї утримують свійських тварин, тому нових мешканців просять відповідально ставитися до господарства.

Перед переїздом рекомендують уточнювати всі умови безпосередньо з власниками. Крім того, варто регулярно переглядати нові оголошення, адже доступні варіанти можуть швидко знаходити нових мешканців.

Джерело: Допомагай

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