Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області значною мірою забезпечується завдяки приватним ініціативам жителів, які готові підтримати людей після евакуації.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області продовжують надавати мешканці громад, які безоплатно приймають переселенців та пропонують тимчасовий прихисток у приватних будинках і квартирах, повідомляє Politeka.

У селі Вищий Булатець Лубенського району доступна кімната у будинку для жінки або дівчини з дитиною. Оселя має кухню з побутовою технікою, ванну та санвузол. Власники просять допомагати по господарству й частково оплачувати комунальні витрати. У населеному пункті працюють магазини, школа, дитсадок та маршрутне сполучення з Лубнами, до яких близько шести кілометрів.

Ще один варіант пропонують у селі Мачухи поблизу Полтави. Будинок готові надати без орендної плати сімейній парі, жінці або людям старшого віку. Серед умов — догляд за літньою жінкою, яка проживає в оселі. Помешкання обладнане газовим опаленням, душовою кабіною, інтернетом та необхідною технікою. Поруч є супермаркет, аптека, поштове відділення та транспортне сполучення з обласним центром.

У Лубнах також доступна окрема кімната у приватному будинку для спокійної та охайної жінки, можливе проживання разом із дитиною від трьох років. Оплата не передбачена, однак господарі просять підтримувати порядок і брати участь у щоденних побутових справах. У помешканні є водопостачання, кухня, ванна кімната та окремий санвузол.

Волонтери наголошують, що Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області значною мірою забезпечується завдяки приватним ініціативам жителів, які готові підтримати людей після евакуації.

Перед заселенням переселенцям рекомендують уточнювати умови проживання, наявність комунальних платежів та побутові обов’язки, оскільки кожна пропозиція має індивідуальні особливості.

Фахівці також радять підтримувати зв’язок одразу з кількома власниками житла, адже вільні місця можуть швидко зникати через високий попит.

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