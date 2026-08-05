Спеціалісти радять ознайомлюватися з умовами роботи для пенсіонерів у Харківській області.

Робота для пенсіонерів у Харківській області залишається доступною завдяки новим вакансіям, де роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, повідомляє Politeka.net.

У Харкові відкрили вакансію швачки на підприємстві легкої промисловості. Заробітна плата становить від 5 до 15 тисяч гривень. Компанія готова навчати нових працівників, тому попередній досвід не є обов'язковим. Передбачено повний або неповний робочий день, а також п'ятиденний робочий тиждень.

Ще одна пропозиція — посада охоронця у продуктовому магазині. Оплата праці становить від 10 до 15 тисяч гривень, а робота організована за змінним графіком 3/3. Роботодавець наголошує, що вікових обмежень немає, тому кандидатів пенсійного віку також запрошують до співпраці.

Робота для пенсіонерів у Харківській області також представлена вакансією комірника на склад автозапчастин. Підприємство пропонує заробітну плату від 20 до 25 тисяч гривень, стабільну ставку з додатковими преміями та навчання для нових співробітників.

Основні обов'язки включають прийом і видачу товару, ведення складського обліку, контроль залишків продукції та підтримання порядку на складі. Графік роботи — з понеділка по п'ятницю, при цьому одна субота на два тижні є робочою.

Фахівці радять уважно ознайомлюватися з умовами працевлаштування перед поданням заявки, оскільки перелік актуальних вакансій регулярно оновлюється.

Перед працевлаштуванням кандидатам рекомендують детально обговорити з роботодавцем графік роботи, рівень оплати праці, посадові обов'язки та інші умови співпраці. Також варто уточнювати актуальність вакансії безпосередньо перед зверненням, адже окремі пропозиції можуть бути вже закриті або оновлені.

Джерело: work.ua

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