Робота для пенсіонерів у Харківській області представлена в різних напрямках, що дозволяє обирати вакансії відповідно до навичок та особистих пріоритетів, повідомляє Politeka.

На порталі work.ua доступні кілька актуальних пропозицій. Компанія «Экодис, ООО» шукає садівника та озеленювача з власним транспортом. Основні обов’язки включають догляд за газонами, деревами та іншими насадженнями. Вимоги до кандидатів — досвід у ландшафтному дизайні від двох років, акуратність, пунктуальність та готовність працювати. Працівникам пропонують гнучкий графік, стабільну винагороду, сучасне обладнання, підтримку колективу та зручне розташування робочого місця.

Інтернет-магазин, що спеціалізується на продажу обладнання для аерографії, відкрив вакансію помічника комірника. Основні функції — прийом і видача продукції, комплектація замовлень за накладними, відправлення Новою поштою та ремонт аерографів у сервісному центрі. Працевлаштування офіційне, передбачене оплачуване стажування, можливості кар’єрного зростання та зручний графік: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00. Заробіток стартує від 20 000 гривень або становить 900 гривень за шестигодинну зміну.

Ще одна пропозиція надходить від Roll Club, який запрошує учнів на посаду суші-кухаря. Кандидат самостійно обирає тривалість робочого дня — 8, 10 або 12 годин. До обов’язків входить допомога на кухні, приготування та оформлення суші, дотримання стандартів безпеки і підтримка чистоти. Компанія гарантує навчання з нуля, професійний розвиток, бонуси, знижки на меню, доставку після зміни та можливість творчо реалізовуватися під час роботи зі стравами.

Отже, робота для пенсіонерів у Харківській області охоплює садівництво, складські процеси та ресторанну сферу, пропонуючи гнучкий графік, стабільну зарплату, офіційне працевлаштування та комфортні умови, що робить вакансії доступними для різних категорій кандидатів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.