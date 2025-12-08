Работа для пенсионеров в Харьковской области представлена ​​в разных направлениях, что позволяет выбирать вакансии в соответствии с навыками и личными приоритетами, сообщает Politeka.

На портале work.ua доступно несколько актуальных предложений. Компания «Экодис, ООО» ищет садовода и озеленителя с личным транспортом. Основные обязанности включают уход за газонами, деревьями и другими насаждениями. Требования к кандидатам – опыт в ландшафтном дизайне от двух лет, аккуратность, пунктуальность и готовность работать. Работникам предлагают гибкий график, стабильное вознаграждение, современное оборудование, поддержку коллектива и удобное расположение рабочего места.

Интернет-магазин, специализирующийся на продаже оборудования для аэрографии, открыл вакансию помощника кладовщика . Основные функции – прием и выдача продукции, комплектация заказов по накладным, отправка Новой почтой и ремонт аэрографов в сервисном центре. Трудоустройство официальное, предусмотренная оплачиваемая стажировка, возможности карьерного роста и удобный график: с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Заработок стартует от 20 000 гривен или составляет 900 гривен за шестичасовую смену.

Еще одно предложение поступает от Roll Club, который приглашает учащихся на должность суши-повара . Кандидат самостоятельно выбирает продолжительность рабочего дня – 8, 10 или 12 часов. В обязанности входит помощь на кухне, приготовление и оформление суши, соблюдение стандартов безопасности и поддержание чистоты. Компания гарантирует обучение с нуля, профессиональное развитие, бонусы, скидки на меню, доставку после смены и возможность творчески реализовываться при работе с блюдами.

Итак, работа для пенсионеров в Харьковской области включает садоводство, складские процессы и ресторанную сферу, предлагая гибкий график, стабильную зарплату, официальное трудоустройство и комфортные условия, что делает вакансии доступными для разных категорий кандидатов.

