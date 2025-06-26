Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля могут приостановить.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля начисляются для большинства украинцев автоматически начисляются, однако существуют важные обстоятельства, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в ПФУ.

В то же время, если один из членов семьи покинул страну и находится за границей более 60 дней, об этом обязательно следует уведомить органы социальной защиты. Это необходимо, поскольку при расчете могут учитывать доходы лица, фактически не проживающего в Украине. В таком случае субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля могут быть приостановлены, а в отдельных случаях — требовать возврата полученных средств.

Однако есть и исключения: Пенсионный фонд Украины может назначить льготу без учета доходов такого лица, но только при условии, что о выезде было заранее уведомлено.

Важно помнить: если кто-то из зарегистрированных членов домохозяйства покинул Украину более чем на 60 дней, об этом нужно известить в течение 30 дней с момента выезда. В противном случае есть риск потерять право на летнюю льготу.

Кроме того, субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля могут не назначить, если:

в семье изменилось состав или имущественное положение;

есть долги за коммунальные услуги;

фактическое количество жителей в домохозяйстве меньше, чем зарегистрировано.

Отдельно следует обратить внимание на те категории граждан, которым необходимо подать новое заявление и декларацию о доходах , даже летом:

внутренне перемещенные лица;

арендаторы жилья;

домохозяйства, претендующие на субсидии на твердое топливо или сжиженный газ;

семьи, в которых проживает меньше людей, чем указано в регистрации.

Подать документы нужно не позднее чем через два дня после начала соответствующего сезона. Если не успеть вовремя, помощь будет назначена только с момента обращения, а не с начала периода, поэтому недополученные средства не будут компенсированы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: в городе предоставляют компенсацию за размещение переселенцев, важные детали.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцы могут получить поддержку, на что рассчитывать.

Как сообщала Politeka, Подорожание бензина в Харькове: цены кардинально изменились на местных АЗС.