Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля начисляются для большинства украинцев автоматически начисляются, однако существуют важные обстоятельства, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в ПФУ.
В то же время, если один из членов семьи покинул страну и находится за границей более 60 дней, об этом обязательно следует уведомить органы социальной защиты. Это необходимо, поскольку при расчете могут учитывать доходы лица, фактически не проживающего в Украине. В таком случае субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля могут быть приостановлены, а в отдельных случаях — требовать возврата полученных средств.
Однако есть и исключения: Пенсионный фонд Украины может назначить льготу без учета доходов такого лица, но только при условии, что о выезде было заранее уведомлено.
Важно помнить: если кто-то из зарегистрированных членов домохозяйства покинул Украину более чем на 60 дней, об этом нужно известить в течение 30 дней с момента выезда. В противном случае есть риск потерять право на летнюю льготу.
Кроме того, субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля могут не назначить, если:
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в семье изменилось состав или имущественное положение;
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есть долги за коммунальные услуги;
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фактическое количество жителей в домохозяйстве меньше, чем зарегистрировано.
Отдельно следует обратить внимание на те категории граждан, которым необходимо подать новое заявление и декларацию о доходах , даже летом:
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внутренне перемещенные лица;
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арендаторы жилья;
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домохозяйства, претендующие на субсидии на твердое топливо или сжиженный газ;
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семьи, в которых проживает меньше людей, чем указано в регистрации.
Подать документы нужно не позднее чем через два дня после начала соответствующего сезона. Если не успеть вовремя, помощь будет назначена только с момента обращения, а не с начала периода, поэтому недополученные средства не будут компенсированы.
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