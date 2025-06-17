Станом на 2025 рік сума щомісячної грошової допомоги для людей з інвалідністю в Харкові різна.

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові в Харкові визначається відповідно до групи та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, особи з інвалідністю з дитинства отримують соціальну допомогу на весь термін, на який встановлено інвалідність за висновками медико-соціальної експертизи. Станом на 2025 рік сума щомісячної грошової допомоги для людей з інвалідністю в Харкові становить:

1 група — 100% прожиткового мінімуму (2 361 грн);

— 100% прожиткового мінімуму (2 361 грн); 2 група — 80% (1 888 грн);

— 80% (1 888 грн); 3 група — 60% (1 416 грн);

— 60% (1 416 грн); діти до 18 років — 70% прожиткового мінімуму (1 652 грн).

Додаткові кошти передбачено й для тих, хто потребує постійного догляду. Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові залежить з групи інвалідності або віку дитини та визначається як відсоток за прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Зверніть увагу: надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю має право отримувати один із батьків, усиновлювач або офіційний опікун. Головна умова — така особа не повинна працювати, навчатися на денній формі чи проходити службу, а також має фактично здійснювати догляд за дитиною.

Також люди з інвалідністю мають право на пенсійні виплати. Їх розмір залежить з групи інвалідності та наявного страхового стажу. Мінімальна тривалість стажу — 1 до 15 років — визначається залежно від того, в якому віці було встановлено непрацездатність.

Зазначимо: при розрахунку пенсії враховують не лише той стаж, який людина вже має, а й період досягнення нею пенсійного віку — тобто час від встановлення непрацездатності до 60 років. Цей період зараховують до загального трудового стажу, який використовують для обчислення майбутньої пенсії.

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