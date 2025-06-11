Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові надається виключно тим, хто відповідає певним критеріям вразливості та проживає на визначених територіях.

Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" надає грошову допомогу для пенсіонерів у Харкові та області, кошти надаватимуть лише найвразливішим українцям, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрила Харківська обласна організація УТОС.

Підтримка надається виключно тим, хто відповідає певним критеріям вразливості та проживає на визначених територіях.

Хто може претендувати на грошову допомогу для пенсіонерів у Харкові:

мешканці прифронтових громад

внутрішньо переміщені особи (ВПО)

люди, які повернулися додому або проживають у громадах, що були під тимчасовою окупацією

представники соціальних меншин (наприклад, ромська спільнота)

приймаючі громади, де є постраждалі від війни

Програма також передбачає підтримку осіб, які зіштовхнулися з такими труднощами:

загроза фізичній безпеці через пошкоджене або зруйноване житло

юридичні проблеми, пов’язані з правами на майно

втрата чи пошкодження документів, що ускладнює доступ до державних послуг

обмеження у доступі до медичних, соціальних чи адміністративних сервісів через наслідки війни

Перевага при відборі надається:

жінкам, які самостійно утримують родину

одиноким опікунам дітей або інших осіб

літнім людям у групі ризику

особам з інвалідністю, хронічними захворюваннями, а також тим, хто належить до соціальних меншин

людям із юридичними потребами щодо відновлення статусу (ВПО, інвалідність тощо)

Важливо: Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові призначається лише за умови відсутності альтернативної підтримки від інших організацій. Вона не є масовою, а цільовою — надається тим, хто дійсно потребує негайної фінансової підтримки.

Що може покривати:

транспортні витрати, витрати на проживання

екстрена підтримка з орендою житла (у випадках загрози виселення)

критичні потреби, пов’язані з безпекою, гідністю та добробутом

оплата життєво необхідних комунальних послуг

юридичні витрати, оформлення документів

придбання асистивних пристроїв

Програма реалізується у Харківській, Чугуївській, Роганській, Златопільській та Берестинській громадах.

Заявки на допомогу приймаються індивідуально. Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись до Харківської обласної організації УТОС.

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