Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" предоставляет денежную помощь для пенсионеров в Харькове и области, средства будут предоставляться только самым уязвимым украинцам, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла Харьковская областная организация УТОС.

Поддержка предоставляется исключительно тем, кто отвечает определенным критериям уязвимости и проживает на определенных территориях.

Кто может претендовать на денежную помощь для пенсионеров в Харькове:

  • жители прифронтовых общин
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ)
  • люди, которые вернулись домой или проживают в общинах, находившихся под временной оккупацией
  • представители социальных меньшинств (например, ромское сообщество)
  • принимающие общины, где есть пострадавшие от войны

Программа также предусматривает поддержку лиц, столкнувшихся с таким трудом:

  • угроза физической безопасности из-за поврежденного или разрушенного жилья
  • юридические проблемы, связанные с правами на имущество
  • потеря или повреждение документов, что затрудняет доступ к государственным услугам
  • ограничения в доступе к медицинским, социальным или административным сервисам из-за последствий войны

Предпочтение при отборе отдается:

  • женщинам, которые самостоятельно содержат семью
  • одиноким опекунам детей или других лиц
  • пожилым людям в группе риска
  • лицам с инвалидностью, хроническими заболеваниями, а также тем, кто принадлежит к социальным меньшинствам
  • людям с юридическими потребностями по восстановлению статуса (ВПЛ, инвалидность и т.п.)

Важно: Денежная помощь для пенсионеров в Харькове назначается только при условии отсутствия альтернативной поддержки от других организаций.

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Что может покрывать:

  • транспортные расходы, расходы на проживание
  • экстренная поддержка с арендой жилья (в случаях угрозы выселения)
  • критические потребности, связанные с безопасностью, достоинством и благополучием
  • оплата жизненно необходимых коммунальных услуг
  • юридические расходы, оформление документов
  • приобретение ассистивных устройств

Программа реализуется в Харьковской, Чугуевской, Роганской, Златопольской и Берестинской общинах.

Заявки в помощь принимаются индивидуально. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в Харьковскую областную организацию УТОС.

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