Денежная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется исключительно тем, кто отвечает определенным критериям уязвимости и проживает на определенных территориях.

Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" предоставляет денежную помощь для пенсионеров в Харькове и области, средства будут предоставляться только самым уязвимым украинцам, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла Харьковская областная организация УТОС.

Поддержка предоставляется исключительно тем, кто отвечает определенным критериям уязвимости и проживает на определенных территориях.

Кто может претендовать на денежную помощь для пенсионеров в Харькове:

жители прифронтовых общин

внутренне перемещенные лица (ВПЛ)

люди, которые вернулись домой или проживают в общинах, находившихся под временной оккупацией

представители социальных меньшинств (например, ромское сообщество)

принимающие общины, где есть пострадавшие от войны

Программа также предусматривает поддержку лиц, столкнувшихся с таким трудом:

угроза физической безопасности из-за поврежденного или разрушенного жилья

юридические проблемы, связанные с правами на имущество

потеря или повреждение документов, что затрудняет доступ к государственным услугам

ограничения в доступе к медицинским, социальным или административным сервисам из-за последствий войны

Предпочтение при отборе отдается:

женщинам, которые самостоятельно содержат семью

одиноким опекунам детей или других лиц

пожилым людям в группе риска

лицам с инвалидностью, хроническими заболеваниями, а также тем, кто принадлежит к социальным меньшинствам

людям с юридическими потребностями по восстановлению статуса (ВПЛ, инвалидность и т.п.)

Важно: Денежная помощь для пенсионеров в Харькове назначается только при условии отсутствия альтернативной поддержки от других организаций.

Что может покрывать:

транспортные расходы, расходы на проживание

экстренная поддержка с арендой жилья (в случаях угрозы выселения)

критические потребности, связанные с безопасностью, достоинством и благополучием

оплата жизненно необходимых коммунальных услуг

юридические расходы, оформление документов

приобретение ассистивных устройств

Программа реализуется в Харьковской, Чугуевской, Роганской, Златопольской и Берестинской общинах.

Заявки в помощь принимаются индивидуально. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в Харьковскую областную организацию УТОС.

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