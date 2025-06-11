Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" предоставляет денежную помощь для пенсионеров в Харькове и области, средства будут предоставляться только самым уязвимым украинцам, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыла Харьковская областная организация УТОС.
Поддержка предоставляется исключительно тем, кто отвечает определенным критериям уязвимости и проживает на определенных территориях.
Кто может претендовать на денежную помощь для пенсионеров в Харькове:
- жители прифронтовых общин
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ)
- люди, которые вернулись домой или проживают в общинах, находившихся под временной оккупацией
- представители социальных меньшинств (например, ромское сообщество)
- принимающие общины, где есть пострадавшие от войны
Программа также предусматривает поддержку лиц, столкнувшихся с таким трудом:
- угроза физической безопасности из-за поврежденного или разрушенного жилья
- юридические проблемы, связанные с правами на имущество
- потеря или повреждение документов, что затрудняет доступ к государственным услугам
- ограничения в доступе к медицинским, социальным или административным сервисам из-за последствий войны
Предпочтение при отборе отдается:
- женщинам, которые самостоятельно содержат семью
- одиноким опекунам детей или других лиц
- пожилым людям в группе риска
- лицам с инвалидностью, хроническими заболеваниями, а также тем, кто принадлежит к социальным меньшинствам
- людям с юридическими потребностями по восстановлению статуса (ВПЛ, инвалидность и т.п.)
Важно: Денежная помощь для пенсионеров в Харькове назначается только при условии отсутствия альтернативной поддержки от других организаций.
Что может покрывать:
- транспортные расходы, расходы на проживание
- экстренная поддержка с арендой жилья (в случаях угрозы выселения)
- критические потребности, связанные с безопасностью, достоинством и благополучием
- оплата жизненно необходимых коммунальных услуг
- юридические расходы, оформление документов
- приобретение ассистивных устройств
Программа реализуется в Харьковской, Чугуевской, Роганской, Златопольской и Берестинской общинах.
Заявки в помощь принимаются индивидуально. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в Харьковскую областную организацию УТОС.
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