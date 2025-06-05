Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається волонтерським об'єднанням, що було створено для мешканців та переселенцв регіону, повідомляє Politeka.net.
Волонтери на своїй сторінці Фейсбук оголосили про нову проограму.
Гумдопомога у вигляді підгузників для дорослих. Якщо ви потребуєте підтримки, то маєте можливість звернутися до гуманітарного центру "ХАБ Вокзал". Послуга надаватиметься в першу чергу:
- людям з інвалідністю;
- одиноким лежачим;
- тим, хто нещодавно евакуювався;
- а також тим, хто раніше не отримував від фонду такої підтримки.
Звернутися можуть люди, які постійно або тимчасово проживають у таких громадах: Височанська, Вільхівська, Безлюдівська, Роганська, Богодухівська, Валківська, Дергачівська, Солоницівська, Куп’янська, Дворічанська, Зміївська, Золочівська, Малоданилівська, Південна, Мереф’янська та Чугуївська.
Якщо ви втратили житло або роботу через бойові дії, маєте право звернутися по додаткову допомогу.
Щоб отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харківській області, достатньо написати повідомлення на офіційну сторінку ХАБу у Facebook або заповнити спеціальну онлайн-форму.
Підкреслимо, ХАБ «Вокзал» — це волонтерське об’єднання, створене з метою підтримки мешканців громад Харківщини, які постраждали внаслідок війни.
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