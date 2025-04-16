Пенсія в Харківській області хоч і зросла в порівнянні з минулим роком, але вона не покриває всіх витрат.

Пенсія на Харківській області показала зростання - середні виплати зросли, проте це лише сьомий показник по Україні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в аналітиці "Опендатабот".

Протягом пів року пенсійні виплати зросли. Середній розмір станом на 1 жовтня 2024 року становив 5 791 грн. Після щорічної індексації по Україні цей показник підвищився до 6 341 гривень (близько $152), що на 10% більше, ніж торік.

Однак, як зазначають в Опендатабот, через інфляцію у 14,6% реальна купівельна спроможність навіть знизилась. Тобто пенсія в Харківській області хоч і зросла, але вона не покриває всіх витрат.

За даними аналітики, область входить до трійки регіонів із найбільшою кількістю пенсіонерів — 707 тисяч осіб. Більше лише у Дніпропетровській області (873 тис.) та Києві (748 тис.).

При цьому кожен третій пенсіонер в Україні отримує пенсію на рівні 3 340 грн (близько $80). Загалом таких осіб — понад 3 мільйони. Завдяки індексації значно скоротилася кількість тих, хто отримує менше ніж 3 000 грн — зараз це 398 тисяч громадян, що становить 3,9% усіх пенсіонерів.

Варто підкреслити також, що у зв’язку з інтенсивними бойовими діями та обстрілами, «Укрпошта» змушена тимчасово призупинити роботу пересувних відділень у ряді населених пунктів Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

Втім, пенсіонери, які раніше отримували гроші через мобільні поштові відділення, не залишаться без виплат. Тепер вони зможуть одержати кошти у вигляді термінового грошового переказу. Для цього достатньо звернутися до будь-якого стаціонарного відділення «Укрпошти» на території України, маючи при собі паспорт і назвавши повне ім’я отримувача.

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