Варто очцкувати відключення газу в Харківській області 16 квітня, проте лише в деяких районах.

Відключення газу в Харківській області 16 квітня планується, проте воно торкнеться не всіх жителів регіону, повідомляє Politeka.net.

У філії «Газмережі» повідомили, що тимчасові незручності виникнуть лише в окремих районах, де цього дня проводитимуться планові роботи на газових мережах у низці населених пунктів.

Обмеження торкнуться смт Нова Водолага. З 08:00 до 14:00 проведуть планові технічні роботи, під час яких тимчасово буде припинено подачу блакитного палива на окремих вулицях:

вул.Каштанова

вул.Харківська (будинки №137–212)

Жителів просять забезпечити доступ працівникам «Газмережі» до газових приладів у будинках для швидкого та безпечного відновлення постачання після завершення робіт.

Крім цього відключення газу в Харківській області 16 квітня станеться у селі Сомівка Зачепилівської громади. Красноградське управління Харківської філії «Газмережі» планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі блакитного палива.

Дата початку робіт: з 08-00 години 16.04.2025 року. Завершити планується до вечора.

"Просимо мешканців зазначених сіл забезпечити доступ працівникам Красноградського управління Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт", - додали в оголошенні.

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