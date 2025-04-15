Отключение газа в Харьковской области 16 апреля планируется, однако оно коснется не всех жителей региона, сообщает Politeka.net.
В филиале "Газсети" сообщили, что временные неудобства возникнут только в отдельных районах, где в этот день будут проводиться плановые работы на газовых сетях в ряде населенных пунктов.
Ограничения коснутся пгт Новая Водолага. С 08:00 до 14:00 проведут плановые технические ремонты, во время которых временно будет прекращена подача голубого топлива на отдельных улицах:
- ул.Каштанова
- ул.Харьковская (дома №137–212)
Жителей просят обеспечить доступ работникам «Газсети» к газовым приборам в домах для быстрого и безопасного возобновления поставок после завершения.
Кроме этого отключение газа в Харьковской области 16 апреля произойдет в селе Сомовка Зачепиловской общины. Красноградское управление «Газсети» планирует выполнять работы, сопровождающиеся временным прекращением подачи голубого топлива.
Дата начала работ: с 08-00 часов 16.04.2025 года. Завершить планируется к вечеру.
"Просим жителей указанных сел обеспечить доступ работникам Красноградского управления филиала "Газсети" к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного возобновления газоснабжения после завершения работ", - добавили в объявлении.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.
Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.
Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.