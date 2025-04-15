Следует ожидать отключения газа в Харьковской области 16 апреля, однако только в некоторых районах.

Отключение газа в Харьковской области 16 апреля планируется, однако оно коснется не всех жителей региона, сообщает Politeka.net.

В филиале "Газсети" сообщили, что временные неудобства возникнут только в отдельных районах, где в этот день будут проводиться плановые работы на газовых сетях в ряде населенных пунктов.

Ограничения коснутся пгт Новая Водолага. С 08:00 до 14:00 проведут плановые технические ремонты, во время которых временно будет прекращена подача голубого топлива на отдельных улицах:

ул.Каштанова

ул.Харьковская (дома №137–212)

Жителей просят обеспечить доступ работникам «Газсети» к газовым приборам в домах для быстрого и безопасного возобновления поставок после завершения.

Кроме этого отключение газа в Харьковской области 16 апреля произойдет в селе Сомовка Зачепиловской общины. Красноградское управление «Газсети» планирует выполнять работы, сопровождающиеся временным прекращением подачи голубого топлива.

Дата начала работ: с 08-00 часов 16.04.2025 года. Завершить планируется к вечеру.

"Просим жителей указанных сел обеспечить доступ работникам Красноградского управления филиала "Газсети" к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного возобновления газоснабжения после завершения работ", - добавили в объявлении.

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