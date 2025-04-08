Безкоштовне житло для переселенців в Харкові можна знайти за декількома адресами, також є платформа для зручного пошуку

Пропонується безкоштовне житло для переселенців в Харкові, там облаштували ліжка у гуртожитках, медзакладах та готелях, повідомляє Politeka.net.

Згідно з оновленими даними, внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть скористатися можливістю тимчасового прихистку, який надають кілька організацій і установ.

Одним із ключових джерел є благодійний фонд «Захист». ВПО можуть звернутися за допомогою за телефоном: +38 (057) 750-14-17. Фонд не лише селить ВЛЛ безкоштовно, а й надає підтримку з інших питань, пов'язаних із проживанням.

Також до надання прихистку долучилися харківські вищі навчальні заклади. Зокрема, Харківський державний університет готовий розмістити переселенців у 135 кімнатах із 400 ліжками. За додатковою інформацією та для реєстрації можна звертатися до контактної особи — Дмитра Мкртичьяна за номером телефону: (067) 571-70-69. Адреса навчального закладу: вул. Отакара Яроша, 11.

У гуртожитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова для ВПО надають можливість тимчасового проживання. За цією адресою — вулиця Отакара Яроша, буд. 7 — доступно 100 кімнат, розрахованих на 125 місць. Для отримання детальної інформації або подання заявки на поселення звертайтеся до контактної особи — Алли Бочарнік за телефоном (095) 319-54-71.

Безкоштовне житло для переселенців в Харкові можна знайти скориставщись онлайн-платформою «Прихисток». Цей сервіс було створено на початку повномасштабної війни з метою допомоги ВПО по всій Україні та дозволяє оперативно знайти доступну нерухомість в різних регіонах країни.

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